『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のテレビシリーズ本編エピソードと連動した東映特撮ファンクラブ（TTFC）オリジナルのスピンオフミニドラマシリーズ『ゴジュウジャー補ジュウ計画』。TTFCアプリなどの事前予告でも伏せられていた“あの人”の正体を解禁。志田こはく演じる一河角乃が、1日から配信の『ゴジュウジャー補ジュウ計画』に初登場する。【写真】“すみプロ”の仕掛人となった志田こはく演じる一河角乃『ナンバー