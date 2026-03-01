お笑いコンビ「中川家」の剛（55）が1日までにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。「M-1グランプリ」のために寄席で調整する若手に苦言を呈した。話題はM-1の競技化に。良ちゃんが「もう4分で仕上げる文化になっちゃってますもんね」が話すと、剛は「良し悪しやな。良いのか悪いのかって言われたらどっちやねんって話やねんけど」と戸惑いを見せた。金ちゃんが「アドリブ力とかもありますもんね。そ