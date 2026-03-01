飼育員に“華麗なダンス”を披露するダチョウが、SNSで話題となっている。【映像】ダンスを披露する様子（実際の映像）ふわふわな翼を右に左に、見事な舞いを見せてくれるダチョウのブラッキーくん（10歳）。 飼育員（@hamamatsuzoo）によると、「夕方、観覧通路を閉めに行くと、 いつも華麗なダンスを披露してくれる」とのこと。 飼育員を見つけると踊ってくれるそうだが