企画展ではえぼし岩周辺に生息する魚などを標本や写真で紹介している＝茅ケ崎市博物館茅ケ崎市のシンボルとして知られ、市民に親しまれている「えぼし岩」（正式名称は姥島（うばじま））周辺に生息する生き物の実態調査をまとめた企画展が、同市博物館（同市堤）で開かれている。沖合約１・４キロの一帯に広がる群島で暮らす多様な生き物たちの生態を紹介している。相模湾から頭をのぞかせているえぼし岩は高さ１４・６メート