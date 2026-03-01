タレント、放送プロデューサーのデーブ・スペクターが1日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。イスラエルとともにイランを軍事攻撃した米国トランプ大統領についてコメントした。デーブは米国のイランに対する軍事攻撃について「攻撃そのものは違法ですよ。通ってないから議会を。今までそういう風にやってきたわけですからね」と説明したさらに「ドバイも攻撃を受けている」と、イラン側の報復攻撃で、ド