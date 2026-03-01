Photo: 岡本玄介 食パンがどんどん消費されます。ちゃちゃっと朝食を済ませたい、小腹が空いた、子どもがオヤツを欲しがっている…なんてこと、ほぼ毎日ありますよね。調理をするのは面倒ですが、余った食材で軽食が作れるなら願ったり叶ったりです。超お手軽ホットサンドそんなときは、3COINSの「電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー」の出番。食パン1枚と具材があれば、レンチン数分で