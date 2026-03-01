イングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンに所属するＭＦ松木玖生が２月２８日、アウェー、シェフィールド・ウェンズデー戦で今季初となるリーグ戦２試合連続での先発となった。２４日のクイーンズパーク・レンジャーズ（ＱＰＲ）戦で今季リーグ初ゴールを含む２得点を挙げ、この日もスタメンが回ってきた。２―１の後半２６分にチーム３点目のアシストを記録し、同３５分までピッチに立った。英メディア「