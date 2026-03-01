【プロレス蔵出し写真館】前田日明が自身のユーチューブチャンネルで、１月１８日未明、激しい腹痛により緊急搬送され手術を受けたことを明かした。胆石からくる胆のう炎から腹膜炎を起こし、胆石を除去したという。前田は「６０を過ぎると次から次と出てくる。若いつもりで我慢したりせずに速攻、医者に行ってバッサリやった方がいいですね」と語った。現在、６７歳の前田の言葉は同世代にとって人ごとではない。充分に留意し