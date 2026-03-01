幼い頃、家族のために作られたひな壇。祖父と突然の別れを経た今も、ひな祭りが近づくたびに、その姿を思い出します。現在は娘と一緒に飾りながら、家族の記憶を受け継いでいます。筆者のエピソードです。 心に残る笑顔 私の祖父は無口で寡黙な人でした。正直なところ、声はあまり覚えていません。けれど、ふとした瞬間に見せる優しい笑顔だけは、今でも鮮明に思い出せます。 趣味は日曜大工でした。小さなのこぎりで板