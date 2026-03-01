東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位となった。日本人2位は鈴木健吾（横浜市陸協）で2時間6分9秒。新旧の日本記録保持者が火花散るレースを見せた。大迫が現日本記録保持者の意地を見せつけた。40キロ過ぎで鈴木が前に出たが、41キロで大迫が抜き返し、そのまま日本人トップでゴールを駆け抜けた。「全体と