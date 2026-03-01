松木玖生が今季初アシストを記録したイングランド・チャンピオンシップのサウサンプトンは現地時間2月28日、リーグ第35節でシェフィールド・ウェンズデイと対戦し、3-1で勝利した。この試合でMF松木玖生が初アシストを記録した。松木は右ウイングで先発出場。2-1で迎えた後半26分、左サイドからのコーナーキックでニアサイドにポジションを取り、ヘディングでコースを変えてDFテイラー・ハーウッド＝ベリスのゴールを演出した