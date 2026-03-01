ＳＳＫは１日、世界野球ソフトボール連盟（WBSC）との公式サプライヤー契約を２０３３年までの長期契約で更新したと発表した。プレミア１２や野球のワールドカップなど、２０３３年までに行われる各年代の国際大会で、公式試合球と審判ウェアやマスク、小物などの審判用具を供給する見通し。ＷＢＳＣのリカルド・フラッカーリ会長は、「ＳＳＫは長年にわたりＷＢＳＣの信頼できるパートナーであり、今回の長期契約延長は両社