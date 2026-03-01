◆イングランド・プレミアリーグ▽第２８節リーズ０―１マンチェスターＣ（２月２８日）リーズの日本代表ＭＦ田中碧はホームで行われたマンチェスターＣ戦でベンチ入りしたが、出番がなかった。チームは０―１で敗れた。田中は２月に行われたリーグ戦４試合全てでベンチ入りするも、出場機会は一度も訪れなかった。１月下旬の試合を含めて５試合連続の欠場となっており、最後の先発出場は１２月１４日のブレントフォード戦ま