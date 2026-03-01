DOMOTOの堂本光一と俳優の井上芳雄のプライベート2人旅に密着する『堂本光一×井上芳雄INTERMISSION (インターミッション）』が、3月7日からHuluにて全6話が独占配信開始（毎週土曜0時新エピソード追加）、7日深夜には日本テレビでダイジェスト版が放送される。このほど、光一と井上の旅の思い出を収めた、飾らない2人の“素”が垣間見える場面写真と、収録を終えた2人のコメントが到着した。【番組カット】リラックスムード漂