１日午前２時５５分頃、神戸市北区有野町の阪神高速北神戸線上り線で、逆走した乗用車がトラックと正面衝突した。乗用車を運転していた６０歳代とみられる女性と、トラックの７０歳代とみられる男性がそれぞれ病院に搬送されたが、いずれも意識不明の重体。兵庫県警高速隊が、逆走の経緯を調べている。同隊によると、現場は、有馬口ジャンクション（ＪＣＴ）と新有野トンネルの間にある片側２車線のカーブ。トラックのドライブ