爆笑問題太田光（60）が1日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。イランを軍事攻撃した米国トランプ大統領についてコメントした。米国とイスラエルは、イランを現地時間2月28日に軍事攻撃。イラン各地が標的となって死者も多数出ており、南部では女子小学校も攻撃を受け、少なくとも数十人が死亡したと報道された。太田は「トランプ大統領は今まで、イランにバンカーバスターで核施設を攻撃したり、あるいは