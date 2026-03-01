ふわふわとした見た目が愛らしいトイプードル。思わず撫で回してしまいたくなるほどの可愛さですが、冬場になるとそれも難しい時があるようで…？ 冬ならではの「わんちゃんあるある」な光景が16万再生を突破。投稿を見た人からは、「この時だけは『近づくなー』て叫びたくなるｗ」「アイコンにいいですか？」とたくさんの笑顔と笑いが寄せられることとなりました。 【動画：モフモフな15歳の老犬→乾燥する時期にな