今冬ボーンマスからマンチェスター・シティに加入したFWアントワーヌ・セメンヨはすでにチームに欠かせぬ存在になったと言えるだろう。ボーンマスでもゴールを量産し、大きな期待を背負ってやってきたセメンヨは驚くほどスムーズにフィットした。ペップ・グアルディオラのチームにやってきた新戦力は馴染むのに時間がかかることもあるが、同選手には関係なかったようだ。プレミアリーグ第28節のリーズ戦では前半ATに決勝ゴールを挙