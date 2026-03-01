昨年、人文界隈のタイムラインを席巻した「令和人文主義」の話題も、一時期に比べればあまり目にしなくなってきた。しかし、いまの人文知のあり方を考えるうえで、令和人文主義について語るべきことはまだあるようにも思われる。 参考：元祖・令和人文主義？山本貴光と吉川浩満が語る、人文知と批評のいまと近過去 そこで、令和人文主義で定義された世代にすっぽり入っていながら令和人文主義に数え入れられていない書き手