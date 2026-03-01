明治安田J1百年構想リーグの第4節でV・ファーレン長崎とセレッソ大阪が対戦。1-0で前者が勝利した。このゲームで決勝点となる圧巻のゴラッソを叩き込んだのが、マテウス・ジェズスだ。38分に長谷川元希の浮き玉パスを受けると、ペナルティエリア手前から迷いなく左足を振り抜く。豪快な無回転シュートにはGK中村航輔の触れることができず。助っ人MFの一撃を守り抜いた長崎が2連勝を飾った。開幕戦以来となる今季2ゴール目を奪ったM