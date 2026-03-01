ドバイ国際空港によると、空港が攻撃を受け、4人が負傷した。イランによるドローン攻撃を迎撃したものとみられるが、詳細は明らかになっていない。乗客が投稿したとみられる動画によると、ターミナル3のコンコースBが攻撃を受けたとみられている。ドバイ国際空港では、アラブ首長国連邦（UAE）領空の閉鎖に伴い運航を停止しており、ほとんどのターミナルで、すでに乗客は避難していた。