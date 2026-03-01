楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、全日本空輸（ANA）のフライトと宿泊がセットになった「ANA楽パック」を対象としたセールを2月27日から3月5日まで実施する。国内線の東京/羽田行きの一部路線・一部便が対象となるものの、対象座席数には制限がある。旅行期間は4月1日から5月18日帰着分まで、ゴールデンウィークの一部期間は対象外となる。また、先着375枚限定の8,000円割引クーポンなど、旅行代金や方面別に利