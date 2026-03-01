海上自衛隊は大村航空基地所属の哨戒ヘリコプターが先月28日、訓練中に部品を紛失したことを明らかにしました。 海上自衛隊によりますと、紛失したのは哨戒ヘリコプター「SH-60K」に取り付けられていた銅製の部品2つで、大きさはいずれも1センチ四方、重さは0.2グラムと0.4グラム。機体右側に設置されている磁気探知装置の留め具の一部だということです。 哨戒ヘリコプターは、先月28日午前9時過ぎに大村航空