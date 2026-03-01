今季から新規参入するキャデラック(C)Getty Images今季から11番目の新規チームとしてF1に参入する「キャデラック」は、今季型車の型式名を「MAC-26」で登録すると公式に発表した。プレシーズンテストを通じてF1チームで唯一、新車の名称を秘していたが、MACとは「マリオ・アンドレッティ・キャデラック」の略であることを明かした。チームの立ち上げに尽力した1978年のF1王者であるマリオ・アンドレッティ氏（米国）へ敬意を表し