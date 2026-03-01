きょうは、西日本から北日本にかけて大陸から張り出した高気圧に覆われるため、日中は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、夜には九州で次第に雲が広がり、あすは西日本から東日本は西から次第にくもりや雨となりそうです。東北は概ね晴れますが、北海道はオホーツク海側を中心に雲が多く、所によりにわか雪があるでしょう。南西諸島はくもりや雨となる見込みです。最高気温は全国的に平年より高い日が続く見通しのため、桜の開花も平