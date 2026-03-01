ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が2月28日、YouTube公式チャンネルで新曲「騒音讃歌」のミュージックビデオ（MV）を公開した。理性と常識を脱ぎ捨てて、本能を呼び覚ますアグレッシブなキラーチューンだ。約1カ月ぶりの新曲について、関係者は「挑戦的なリリックと重厚なベースが、安全地帯に留まる聴き手の『境界線』を鮮やかに破壊する一曲です」と話す。「昨日までをひっくり返して」とあおるパワ