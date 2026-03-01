侍ジャパンが１日、２日のオリックス戦、３日の阪神戦との強化試合（いずれも京セラドーム）に向けて、大阪に新幹線で出発した。ドジャースの大谷翔平を含めナインは一同が、サポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺スーツに、青色のネクタイを着用。名古屋駅に居合わせた約３００人のファンたちは、侍ジャパンの登場に騒然となった。警察も出動し、「押さないでください！」「大変危ないので、絶対に押さないで」など