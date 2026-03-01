中東情勢の悪化が、競馬ファンをやきもきさせている。米軍とイスラエル軍の軍事作戦とイランの報復攻撃の影響で、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が２月２８日、ドバイ国際空港などを発着する全便を当面、停止することになった。各メディアでも悪化する中東情勢が報じられており、日本航空は、すでに３月３日まで羽田空港とカタールの首都ドーハ間を欠航することを発表している。これらの事態に競馬ファンが素早く反応した。