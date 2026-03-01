【ブンデスリーガ】レヴァークーゼン 1−1 マインツ（日本時間2月28日／バイアレーナ）【映像】佐野海舟、1人だけ倍速スピードの“爆速プレス”を仕掛ける瞬間マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟の危機察知能力がチームのピンチを救った。1人だけ倍速のようなスピードで仕掛けたプレスにファンたちが驚愕している。佐野は日本時間2月28日に行われたブンデスリーガ第24節のレヴァークーゼンにアンカーとして先発出場した。この