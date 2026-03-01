3月1日、熊本県内の多くの高校で卒業式が行われ、高森高校ではマンガ学科の1期生が学び舎を巣立ちました。 公立高校として全国で初めて設立された高森高校のマンガ学科では、1期生の36人が普通科の生徒32人と共に卒業の日を迎えました。 式では 鳴瀬幸裕（なるせ／ゆきひろ）校長が「心豊かに よりよく生きるという人生観の中で、新たな輝きを放ちながら それぞれの道を進んでくれることを信じています。」と式辞を述べました。