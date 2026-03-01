お笑いコンビ「かつみ・さゆり」とラーメン店「人類みな麺類」がコラボレーションした「人類みなボヨヨンラーメン」が3月5日から、中国自動車道の西宮名塩サービスエリア（下り線）フードコートで提供される。【画像】醤油ベースのスープににぼしオイルが効いた人類みなボヨヨンラーメン18年前、「ボヨヨンラーメン・ウマインジャー」を開き、わずか7ヶ月で閉店という苦い経験があるかつみ・さゆり。昨年に「人類みな麺類」と