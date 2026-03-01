イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したと、さきほどイラン国営メディアが報じました。【映像】死亡したハメネイ師（トランプ大統領の実際の投稿も）アメリカのトランプ大統領は自身のSNSで「歴史上最も邪悪な人物の一人であるハメネイ師が死亡した」と投稿していました。（ANNニュース）