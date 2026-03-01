将棋の藤井聡太六冠が4連覇を目指す棋王戦5番勝負の第3局が新潟市で始まりました。 【写真を見る】藤井六冠か増田八段か王手をかけるのは将棋の棋王戦5番勝負新潟市で第3局 今期の棋王戦5番勝負は4連覇を目指す藤井六冠（23）に2年連続で増田康宏八段（28）が挑戦しています。 ここまで1勝1敗のタイで迎えた第3局は藤井六冠の先手で午前9時に始まりました。 棋王戦は先に3勝した方がタイトルを獲得する短期決戦で、1日の