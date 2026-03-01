いまや猫をモチーフにしたスイーツは百花繚乱状態。愛らしいものが大充実で選び放題だからこそ、愛猫家としては悩ましいところ。そこで、数ある猫スイーツから、ルックスがチャーミングなだけでなく、おいしさも格別な心ときめく4品をananが厳選！ もちろん、パッケージデザインもナイスだから、猫好きへの手みやげや贈りものにもぴったり。? 資生堂パーラー「銀座本店ショップ金平糖（子猫）」愛猫家であったグラフィックデザイナ