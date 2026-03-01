突然ですが、「卒アル」の正式名称知っていますか？懐かしい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「卒業アルバム」でした！卒アルとは「卒業アルバム」を省略した言葉です。卒業アルバムは、小学校・中学校・高校などを卒業する際に制作される記念冊子で、在学中の行事や日常風景、クラス写真、個人写真などが収められています。学生生活の思い出を形として残すための大切な記録物です。卒アルには、入学式や運動会、文化