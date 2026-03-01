知る人ぞ知る自動車の聖地オーストリアは、自動車大国として真っ先に思い浮かぶ国ではない。しかし、実際にはフォルクスワーゲンからアストン マーティンまで、多くの有名自動車メーカーが、その専門知識を求めてオーストリアに目を向けてきた。【画像】オーストリアの自動車メーカーが生んだ現代のスポーツカー【KTMクロスボウとデウス・ヴァイアンを詳しく見る】全25枚また、オーストリアも自国で多くのブランドを抱えており、