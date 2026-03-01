2月28日に都城コアラのマーチスタジアムで行われた西武とのオープン戦で負傷退場した池田来翔内野手が1日、球場に姿を見せた。関係者によると、運動はできないものの、元気だという。池田は4回にソトの代走で出場し、5回から一塁の守備についた。7回に左翼に回り、9回にファールボールを追ってフェンスに激突、倒れた際に後頭部を強打、検査のため救急搬送された。チーム方針で複数ポジションをテストしている中でのアクシデ