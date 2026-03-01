元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、3月1日までに自身のブログを更新。自宅テラスで咲く河津桜を披露した。【写真】「テラスにピンクの桜 見れて幸せ」「綺麗ですね」わが家の河津桜を披露した渡辺美奈代渡辺は2月24日の投稿で「我が家の河津桜が咲きました」と報告し、力強く咲くピンク色の花を写真で紹介。続く2月27日の投稿では「朝の楽しみ テラスの桜を見る事」と、河津桜を愛でること