◇藤岡佑介騎手引退式（2026年2月28日阪神競馬場）ボートレース界の第一人者、松井繁（56）が引退式で友人代表として藤岡に花束を贈った。松井は「今日はボート界の友達を代表して来ました。いい引退式でしたし、無事に走り終えることができて良かったです」とねぎらった。調教師としてスタートする藤岡に「次の世界に向けて頑張っていたので尊敬できる存在。G1馬をたくさんつくってほしい。これからも新聞をしっかり見て