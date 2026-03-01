気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）＜全体運＞身近な人とのやりとりを少し丁寧にしておくと、関係がより心地よく育つ時期です。親しい相手ほど「きっと伝わっているはず」と思いがちですが、今はひとこと確認するだけで誤解を防げます。深