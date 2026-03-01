気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞心の中にそっとしまっておきたいことが増えやすい時期です。誰かに話したくなる瞬間があっても、うっかり口を滑らせると後で気まずくなる可能性があります。言葉選びは慎重にしましょう。また、