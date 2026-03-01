気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞上旬は考えがまとまらず、少し霧の中を歩いているような感覚があるかもしれません。しかし中旬以降はその霧がすっと晴れるように着地点がはっきりして、今やるべきことも自然と見えてくるでしょう