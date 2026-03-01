2026年2月24日、韓国・聯合ニュースは「統一地方選を6月に控え、外国人の投票権の廃止や制限を求める声が上がっている」と伝えた。外国人投票権の制限を主張する理由は「外国人有権者が増え、国民主権を脅かしかねない」「国家間の相互主義にも反している」などだが、中国など特定国の出身者の比率が圧倒的に高いことも念頭に置かれているとみられる。法務部出入国統計によると、24年末の永住権者数は約20万2000人で、02年の制度施