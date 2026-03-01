新井宏昌氏、WBCでの侍ジャパンの選手起用を予想スモールベースボールか、長打に期待か――。野球日本代表「侍ジャパン」は2月28日、バンテリンドームで中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を行い、7-3で快勝。5回にはランエンドヒットなど機動力を使った攻撃を披露して逆転勝利につなげた。1点を勝ち越された直後の5回1死一、二塁。フルカウントから走者2人がスタートを切り、打者・坂本誠志郎は外角