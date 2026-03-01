鹿島のエースが見せた“素顔”が、ファンの心を掴んでいる。鹿島アントラーズは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で浦和レッズと敵地で対戦。３−２の逆転勝利を収め、白熱の一戦を制した。その試合前、思わぬワンシーンが話題を呼んだ。注目を浴びたのはFW鈴木優磨だ。ピッチ上で整列した際、本来であればエスコートキッズから受け取るはずだった一輪のバラを、鈴木はうっかり受け取り忘れてしまう。