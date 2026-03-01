「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会が行われ、前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝は２時間６分９秒の日本人２番手の１３位でゴールした。日本人１位の大迫とは１０秒差だった。新旧日本記録保持者対決として注目を集めた大迫らとともに第３集団につけ、冷静にレースを運ぶと、３０キロ過ぎに前を追う選手についていく