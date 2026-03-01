女優の剛力彩芽（33）が2月28日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。番組MCの元TOKIO・松岡昌宏（49）との思い出を語った。19歳の時にドラマ「必殺仕事人2012」で共演した際に、「来年20歳になります」と伝えたところ、松岡は「誕生日お祝いしてあげるから。20歳になったら連絡ちょうだい」と約束してくれたという。そして1年後、「私が連絡する前に、当時の事務所の社長に