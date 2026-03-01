「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会が行われた。初マラソンに挑戦する箱根駅伝５区好走で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（２１）＝早大＝は２時間７分３４秒で２０位。日本人５番手で、五輪代表選考会・ＭＧＣの出場資格を獲得した。日本記録保持者の大迫らが位置した第３集団で冷静につけたが、３６キロ過ぎに大迫、鈴木らの日