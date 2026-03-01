2.5次元歌い手アイドルグループ「AMPTAKxCOLORS」が2月28日、メンバーのあっきぃとぷりっつの初ペア曲「イタズランチャー！」のミュージックビデオ（MV）を、YouTube公式チャンネルで公開した。今回の新曲は、2人の性格を歌に反映したかのような「イタズラ」と「笑顔」を詰め込んだアッパーチューン。すでに公開済みの「ちぐさくん×けちゃ」の「ペットに恋しちゃダメですか？」、「まぜ太×あっと」の「We Own The World」に