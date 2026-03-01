「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、日本記録保持者の大迫傑（３４）＝リーニン＝が２時間５分５９秒で日本人トップの１２位となった。昨年１２月のバレンシアマラソンで自身３度目の日本記録をマークした大迫。わずか３カ月での参戦となったが、第３集団で冷静にレースを運ぶと、３０キロ過ぎで一度出た前日本記録保持者の鈴木健